Vestido pela Hermès: Bugatti Chiron ainda mais exclusivo

O novo Chiron habillé par Hermès é mais um exemplo de como se pode levar essa personalização a outro patamar.

Recriado para Manny Khoshbin revive a relação de Ettore Bugatti e Émile-Maurice Hermès no lançamento de uma nova forma de luxo que persiste até aos nossos dias.

"Sou um verdadeiro aficionado pela Bugatti; até queria chamar Ettore ao meu filho, mas a minha esposa não concordou", explicou o magnata americano do imobiliário.

"Quando vi o Chiron pela primeira vez, em 2015, fui um dos primeiros clientes no mundo a reservar um exemplar, mas fui um dos últimos a recebê-lo", alegando razões pessoais para que assim tenha acontecido.

Foi a visão de Khoshbin e a sua devoção à marca, que levou a Bugatti a afirmar que é uma inspiração para quem quer desafiar os limites do design automóvel personalizado.

Pintado num suave mas nada discreto cor-de-rosa; só as pinças de travão em vermelho destoam no Bugatti Chiron "vestido" pela Hermès.

A grelha do radiador, em forma de ferradura, foi personalizada com o monograma H da marca de luxo francesa, e o motivo clássico courbettes decoraa a parte inferior da asa traseira.

O revestimento dos bancos, a consola, a linha de assinatura interna, o tejadilho e os painéis traseiros, além dos fechos das portas, foram também recriados pela Hermès.

Já a pele que reveste o tabliê foi desenvolvido pela Bugatti por o hiper desportivo ter de passar com distinção os testes de segurança a que tem de ser submetido.

"A encomenda deste Chiron especial obrigou a duas visitas à Hermès, em Paris, para discutir o desenho do interior", explicou o magnata.

"Troquei centenas de e-mails com a equipa da Hermès e os estilistas da Bugatti" no desenho do hiper carro, que um dia entregará ao filho. Irá viver durante gerações", sublinhou Khoshbin.

Desconhecido é o preço por que ficou esta obra de arte, sabendo que o Chiron original custa qualquer coisa como 2,5 milhões de euros.

Nada que incomode Khoshbin, que tem já na sua colecção pessoal dois Bugatti Veyron e um Grand Sport Vitesse ‘Les Légendes de Bugatti’. Na calha está agora um Chiron Pur Sport!

