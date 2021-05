Verstappen vence GP Mónaco e é líder no Mundial de F1

Max Verstappen, da Red Bull, foi o vencedor tranquilo do Grande Prémio do Mónaco, à frente de Carlos Sainz, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren.

O último domingo foi caótico para a Mercedes, com Lewis Hamilton a terminar em sétimo lugar as 78 voltas ao circuito monegasco.

Para Charles Leclerc, o dia foi ainda mais desconsolador, com o piloto da "casa" a desistir poucos minutos antes da partida.

Detentor da pole position, o piloto da Ferrari não conseguiu que a equipa resolvesse os problemas no SF21 causados pelo acidente ocorrido na parte final da qualificação.

Inicialmente, pensava-se que o problema estava relacionado com a caixa de velocidades, mas o acidente no sábado, no final da qualificação, terá afectado o semi-eixo direito da transmissão dianteira.

Sem Leclerc na grelha de partida, na parte de dentro da primeira curva, ficou vago, Verstappen colocou o carro ligeiramente na diagonal.

O piloto da Red Bull fechou de imediato a "porta" a Valtteri Bottas, mal as luzes vermelhas se apagaram, e manteve a liderança da primeira à última volta.

Com a segunda vitória da época, depois do Grande Prémio da Emília Romagna, em Itália, Max Verstappen subiu à liderança do Mundial de pilotos com 105 pontos, mais quatro do que Lewis Hamilton.

Lando Norris, da Mercedes, ocupa a terceira posição, com 56 pontos, seguido de Valtteri Bottas, da Mercedes, com 47 pontos.

Nos construtores, é agora a Red Bull que lidera a classificação, com 149 pontos, mais um do que a Mercedes, com a McLaren a uns distantes 80 pontos.

A sexta prova do Mundial de F1 acontece de 4 a 6 de Junho, com o Grande Prémio do Azerbaijão.

