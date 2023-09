Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1 pela Red Bull, e estabeleceu em dez o novo recorde de vitórias consecutivas na competição.

Verstappen vence GP Itália e bate recorde de vitórias seguidas na F1

O bicampeão mundial em título terminou as 51 voltas ao circuito de Monza com 6,064 segundos de vantagem sobre o colega de equipa Sergio Pérez.

Carlos Sainz, pela Ferrari, ficou na terceira posição, a 11,193 segundos, seguido do colega de equipa Charles Leclerc, e de George Russel, da Mecedes.

Com esta vitória, a 15.ª consecutiva para a Red Bull, que também é um novo máximo, Max Verstappen reforçou a liderança do Mundial de F1.

Soma agora 364 pontos, mais 145 do que Pérez, que tem 219, com Fernando Alonso, da Aston Martin, em terceiro lugar com 170 pontos.

O campeonato prossegue no fim de semana de 15 a 17 de Setembro com o GP Singapura.

