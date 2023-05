Verstappen ''queima'' pneus ao volante da ''besta'' de 800 cv da Honda

O que acontece quando se deixa Max Verstappen sentar-se ao volante do CR-V Hybrid Racer de 800 cv preparado pela Honda Performance Development?

Uma experiência diabólica, onde nem sequer faltaram piões para "queimar" borracha!

O bicampeão de Fórmula 1 testou todo o poder deste "laboratório sobre rodas" na pista onde se iria correr o Grande Prémio de Miami.

Autêntico monstro de potência, este espécime único hibridizado equipa o bloco V6 biturbo de 2.2 litros que a construtora irá usar na época de 2024 na IndyCar.

Alinhado com uma transmissão Xtrac sequencial de seis relações, passa 800 cv às rodas traseiras.

E, ao contrário de uma pequena bateria para acumular electricidade, usa antes supercondensadores para entregá-la de forma muito mais rápida.

O "ensaio" superou as melhores expectativas de Verstappen… e foi um belo aperitivo para a vitória que concretizou no último domingo com o seu Red Bull.

