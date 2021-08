Verstappen ganha 'meia' vitória no GP Bélgica

Max Verstappen venceu o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 pela Red Bull, naquele que foi o mais curto de sempre do Mundial.

A corrida cumpriu-se apenas com duas voltas percorridas, atrás do safety car, devido à intensa chuva que se abateu sobre o circuito belga de Spa-Francorchamps.

Depois de três horas de suspensão, a corrida foi iniciada e novamente interrompida, após dez minutos, por bandeira vermelha.

Mantiveram-se as posições da formação da grelha de partida, com o piloto holandês na primeira posição devido à pole position conquistada no sábado.

Verstappen foi declarado vencedor da corrida, à frente do britânico George Russell, da Williams, que alcançou a melhor classificação da carreira, também graças à qualificação.

O sete vezes campeão do mundo, Lewis Hamilton, da Mercedes, classificou-se no terceiro lugar.

Atendendo a que não foram percorridos 75% das 44 voltas inicialmente previstas. foram atribuídos metade dos pontos.

Para Verstappen foram 12,5 pontos, nove para Russell e 7,5 para Hamilton, que permanece na liderança do campeonato, com 202,5 pontos, mais três do que o holandês da Red Bull.

O mais curto grande prémio de Fórmula 1 remontava a 1991, em Adelaide, na Austrália, onde as chuvas torrenciais impediram que fossem cumpridas as 88 voltas previstas.

A corrida foi reduzida a 16 voltas, tendo sido validadas 14, das quais saiu vencedor o brasileiro Ayrton Senna, à frente do britânico Nigel Mansell e do austríaco Gerhard Berger.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?