Versátil e dinâmica: Opel Astra ST Electric já tem preços

Depois do Opel Astra Electric, eis que a variante Sports Tourer 100% electrificada já tem preços para o nosso país.

Marcada por um visual elegante e recheada de tecnologia, é uma das primeiras carrinhas alimentadas a electrões a chegar ao mercado.

As primeiras unidades deverão começar aos concessionários nacionais antes da próxima Primavera.

Declaração de design

A nova Opel Astra Sports Tourer Electric assume-se como uma verdadeira declaração de design segundo a marca do relâmpago.

A distingui-lo está o painel Vizor na dianteira, enquadrado pelos faróis adaptativos em LED com tecnologia Intelli-Lux.

Com 4,64 metros de comprimento por 1,86 de largura e 1,46 de altura, a distância entre eixos chega aos 2,73 metros de comprimento.

Como verdadeiro familiar que é, a capacidade da bagageira chega aos 516 litros, aumentado até aos 1.553 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Conforto a bordo

A bordo da carrinha estacam-se os bancos ergonómicos com um amplo leque de ajustes opcionais.



Podem incorporar funções de ventilação e massagem nos bancos à frente, com o aquecimento a ser extensível aos assentos traseiros.

Em óbvio destaque no posto de condução está o interface homem-máquina do Pure Panel, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

Dispõe ainda das mais recentes tecnologias de segurança e apoio ao condutor, como o alerta de colisão frontal com travagem de emergência automática.

São ainda de série a detecção de peões, aviso de saída de faixa, controlo de velocidade de cruzeiro com limitador de velocidade inteligente.

Até 413 km de autonomia

A alimentar a Astra Sports Tourer Electric está o conhecido motor eléctrico do grupo Stellantis com 115 kW (156 cv) e 270 Nm.



Com três modos de condução – Eco, Normal e Sport –, tem 170 km/hora de velocidade máxima, cumprindo em 9,3 segundos os zero aos 100 km/hora.

Os 54 kWh da bateria apontam para uma autonomia até 413 quilómetros e consumos médios em redor dos 15 kWh/100 km.

O carregamento até 80% da sua capacidade faz-se em meia hora num posto rápido de 100 kW.

Em corrente alternada, com o carregador trifásico de bordo de 11 kW para usar numa wallbox doméstica, fica abaixo das seis horas para chegar aos 100%.

Pacotes personalizáveis

A personalização da station wagon pode ser feita com os pacotes Tecnologia e Conforto.

O primeiro compreende faróis Intelli-Lux LED Pixel Light, carregamento sem fios de telemóveis e barras de tejadilho.



O segundo possui bancos, volante e pára-brisas aquecidos, tecto de abrir eléctrico, climatização Intelli-Air e porta da bagageira controlada por sensor.

A versão GS, com um visual mais dinâmico, é enriquecida por fora com capas dos retrovisores laterais em preto e tejadilho em negro Karbon contrastante.

Somam-se ainda as jantes em liga leve de 18 polegadas, assim como o logótipo da marca do relâmpago e as letras do modelo atrás em preto brilhante

Por dentro, as diferenças estão nos bancos desportivos certificados pela AGR e no forro do tecto em preto.

Inclui ainda aviso de colisão frontal com assistente de sinais de trânsito e de velocidade com função de paragem, e câmara Intelli-Vision de 360 graus.

A Opel Astra Sports Tourer Electric arranca nos 41.070 euros, com a variante desportiva GS a começar nos 44.570 euros.

Na opção renting, a carrinha é proposta a partir de 420 mensais, com o hatchback 100% eléctrico a ter uma mensalidade de 399 euros.

