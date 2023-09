Vermelho a dar o tom: Mini Countryman JCW já se mostra nas redes sociais

O salão automóvel de Munique foi o palco escolhido para estrear a terceira geração do Mini Countryman agora 100% electrificado mas, para as redes sociais ficou a versão vitaminada do John Cooper Works.

E, ao contrário do novo Mini Cooper, em que uma das versões JCW será eléctrica, o crossover continua a ter no seu "coração" um bloco turbo a gasolina.

Sob o capô do Countryman JCW deverá estar o mesmo 2.0 litros e quatro cilindros que equipa o novo BMW X1 M35i, ou não fossem ambos construídos na mesma plataforma.

Se assim se confirmar, significa uma perda em relação à última geração, já que o motor passa a debitar 300 cv em vez dos anteriores 306 cv, com o binário a baixar de 450 para 400 Nm.

A passar todo este poder ao alcatrão está uma nova caixa automática de dupla embraiagem com sete relações, com a transmissão All4 a assegurar a tracção às quatro rodas.

Em termos de desempenho, o novo Countryman JCW deverá ficar-se pelos 5,4 segundos para ir dos zero aos 100 km/hora, como o BMW Xi M35i, com a velocidade máxima a ser limitada aos 250 km/hora.

Maior e mais agressivo

Tendo em conta as primeiras imagens reveladas pela marca nas redes sociais, o Mini Countryman JCW distingue-se de imediato pelos 14 cm que ganha em comprimento, passando a ter 4,43 cm.

A dianteira ganha grelha, entradas de ar e pára-choque novos, com as ponteiras duplas de escape a sobressaírem sob o difusor.

O vermelho está presente um pouco por todo o lado, a começar no tejadilho e a acabar nas caixas dos retrovisores laterais, sem esquecer outros apontamentos na carroçaria.

A bordo, o acabamento em tecido dos painéis das portas e os pespontos a vermelho nos bancos são específicos desta versão, assim como as bandeiras axadrezadas.

As alterações no crossover não se limitam ao estilo: como o X1 M35i, deverá beneficiar de um chassis com suspensões mais firmes e diferencial de deslizamento limitado, assim como uma direcção mais directa.

O Mini Countryman John Cooper Works será apresentado oficialmente antes do final do ano, com a entrada no mercado a acontecer ao longo de 2024.

