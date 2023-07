Verão escaldante: preços dos combustíveis disparam na segunda-feira

Se vai arrancar para férias já neste fim de semana, não se esqueça de atestar o depósito antes de partir e faça o mesmo quando chegar ao destino.

Segunda-feira estão reservadas "boas" surpresas nos preços dos combustíveis para quem não o faça, com o gasóleo e a gasolina a aumentarem sete cêntimos por litro, a somar aos dois cêntimos/litros quando bater a meia-noite este sábado.

Estas subidas imediatas devem-se ao descongelamento gradual da taxa de carbono, com a redução do apoio em 2 cêntimos/litro no primeiro e 1,8 cêntimos/litro no segundo.

Todavia, o Governo mantém as medidas de mitigação da subida dos preços dos combustíveis mantendo em Agosto o desconto no ISP em vigor.

Essa medida corresponde a um desconto de 13,1 cêntimos por litro no gasóleo e a 15,3 cêntimos por litro na gasolina.

"A redução da carga fiscal passará a ser de 23 cêntimos por litro no gasóleo, e de 25 cêntimos por litro na gasolina", informou o Ministério das Finanças.

A confirmarem-se estes aumentos globais de nove cêntimos/litro, significa que a gasolina simples 95 irá atingir 1,81 euros/litro e o gasóleo simples os 1,63 euros/litro.

Ambos os valores já incluem os descontos aplicados pelas gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

Todavia, é necessário ter em atenção que estes valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

