Venom 1200 Mustang GT500: ''veneno'' da Hennessey com 1.220 cv só ''bebe'' bioetanol E85

A Hennessey Performance voltou a fazer das suas e transformou mais um desportivo sublime num verdadeiro "monstro" sobre rodas.

É, nem mais nem menos do que o Venom 1200 Mustang GT500, uma versão ainda mais radical desenvolvida a partir do fantástico Ford Mustang Shelby GT500.

Com a mecânica revista e "corrigida", o pony car promete um desempenho incrível graças a uma potência digna dos super carros mais poderosos.

Um "monstro" sublime

É uma das "bestas" mais incríveis saída das oficinas da Hennessey Performance: afinal, este Venom 1200 Mustang GT500 tem apenas uns "míseros" 1.221 cv e 1.223 Nm passados às rodas traseiras.

Um aumento de potência e de binário incrível em relação ao Mustang Shelby GT500 lançado em 2019, com os seus 771 cv e 848 Nm a mostrarem que não é um desportivo conhecido pela sua pacatez na estrada.

O bloco V8 de 5.2 litros foi convertido para ser alimentado com bioetanol E85, recebendo ainda um filtro especial e novos injectores.

Até mesmo a transmissão de dupla embraiagem de sete velocidades com modo sequencial foi especialmente recalibrada para cumprir o novo papel de alto rendimento que lhe foi atribuído.

Inspirado em Daytona

A estética exterior deste Venom 1200 Mustang GT500, no entanto, é estranhamente contida mas feita com muito bom gosto.

A chapa ostenta uma pintura branca com decalques a preto e vermelho, directamente inspirado no famoso Ford GT40 Mark II das 24 Horas de Daytona de 1966.

O muscle car ganha ainda emblemas Hennessey e Venom 1200, com o conjunto a não adulterar em demasia as formas do clássico Mustang Shelby GT500.

Lá estão bem presentes as entradas de ar no capô, a asa traseira em fibra de carbono, e as ponteiras duplas de escape nas laterais, sem esquecer o símbolo da Shelby.

De fora ficam quaisquer informações sobre o desempenho em estrada mas saiba-se que o desportivo de que evolui acelera até aos 100 km/hora em 3,7 segundos, com a velocidade de ponta a fixar-se nos 290 km/hora.

Limitado a 66 exemplares, o custo da preparação da Hennessey Performance arranca nos 60 mil euros, valor a que há a somar ao do próprio carro a ser transformado.

