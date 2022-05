Vendas de carros eléctricos duplicaram em 2021 para 6,6 milhões

O ritmo de novas matrículas de veículos eléctricos no mundo acelerou no ano passado para 6,6 milhões de unidades vendidas.

Estes números foram esta segunda-feira destacados pela Agência Internacional de Energia (AIE) no seu relatório anual sobre aquele segmento.

Aquele crescimento reflecte um aumento para o dobro face a 2020, quando já se tinha registado um aumento de 41% face ao ano anterior

Apesar dos problemas de abastecimento, a tendência de registo continua forte em 2022, com dois milhões de vendas no primeiro trimestre.

No final do ano passado, existiam cerca de 16,5 milhões de veículos eléctricos em todo o mundo, um número que triplicou desde 2018.

A China voltou a ser o principal mercado para este tipo de veículo em 2021, com 3,3 milhões de vendas, praticamente três vezes mais do que no ano anterior.

A Europa foi, desta vez relegada, para a segunda posição, isto apesar de o crescimento a nível europeu ter sido de 65%, para 2,3 milhões de unidades.

Já os Estados Unidos, mais do que duplicaram os seus números para 630 mil unidades vendidas.

Uma das razões para a expansão do veículo eléctrico na China tem a ver com os custos a ele associados.

A diferença de preço em relação aos veículos convencionais com motor de combustão interna foi reduzida para 10%.

