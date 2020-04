Vendas de automóveis afundam 57% em Março devido à COVID-19

As vendas de automóveis em Portugal afundaram 56,6% em Março face a igual mês do ano passado devido ao estado de emergência decretado devido à pandemia da COVID-19, indica esta quarta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).No mês passado foram vendidos 12.399 veículos, menos 16.152 do que em Março de 2019.Nos ligeiros de passageiros as vendas recuaram 57,4%, para 10.596 unidades, enquanto nos comerciais ligeiros o decréscimo cifrou-se em 51,2%, para 1.557 veículos.Os pesados registaram uma quebra de 46,6%, com 246 viaturas vendidas.No primeiro trimestre do ano as vendas de automóveis totalizam 52.941 veículos, uma quebra homóloga de 24%.