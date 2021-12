Vendas automóveis sobem 3,3% até Novembro mas caem 33,1% face a 2019

"Nos 11 meses de 2021, foram colocados em circulação 163.944 novos veículos, o que representou uma diminuição de 33,1% relativamente a 2019", indicou a Associação Automóvel de Portugal.

Mesmo assim, face ao mesmo período de 2020, o mercado subiu 3,3%, explica o comunicado da ACAP divulgado pela agência Lusa.

Em Novembro, foram matriculados 13.935 veículos no nosso país, menos 6,9% do que no mesmo mês do ano passado, e menos 28,7% do que em Novembro de 2019.

Até ao último mês, foram matriculados 46.271 veículos ligeiros de passageiros novos movidos a energias alternativas, um aumento de 75,5% face ao mesmo período de 2020.

Por categoria, de Janeiro a Novembro, foram registados 134.029 veículos ligeiros de passageiros, uma queda de 35% em relação ao mesmo período de 2019, e mais 2,2% do que em 2020.

Em Novembro, foram registados 10.928 automóveis ligeiros de passageiros novos, um recuo de 33,4% em comparação com 2019, e de 7,6% face a 2020.

Quanto ao mercado de ligeiros de mercadorias, até Novembro foram matriculadas 25.509 unidades, o que se traduz numa perda de 24,8% face ao período homólogo de 2019, e um crescimento de 6,7% em comparação em 2020.

No último mês, este mercado totalizou menos 7,2%, face ao período homólogo de 2019, para 2.637 unidades matriculadas, e um retrocesso de 5,9% face a Novembro de 2020.

No que se refere aos veículos pesados de passageiros e mercadorias, no período acumulado de Janeiro a Novembro, foram matriculadas 4.406 unidades, menos 14,3% do que em 2019, e mais 21,3% do que em 2020.

Já em Novembro, verificou-se uma progressão de 27,1% em relação ao mesmo mês de 2019, com 370 veículos comercializados, e de 8,2% face a Novembro de 2020.

Peugeot mantém liderança

A Peugeot mantém-se líder nos mercados de ligeiros de passageiros e de comerciais, com 20.428 viaturas vendidas até Novembro, uma subida de 5% para uma quota total de 12,8%.

Para este resultado contribui, em especial, o crescimento em volume de 8,6% no domínio dos ligeiros de passageiros, com um total de 15.761 matrículas novas, para uma quota de mercado de 11,8%.

A Renault ocupa a segunda posição, com 13.958 ligeiros de passageiros, seguida da Mercedes, com 10.655 unidades novas matriculadas nos primeiros 11 meses de 2021.

Todavia, em Novembro, houve cinco marcas automóveis que tiveram crescimentos superiores a 100% nas vendas de veículos electrificados.

A Tesla cresceu 316,7% de forma destacada, seguida da Kia (183,7%), Mitsubishi (133,3%), Lexus (121,4%) e Hyundai (107,6%).

Relativamente aos veículos matriculados por tipo de energia, verifica-se que em Novembro de 2021 foram matriculados mais 37,9 por cento de veículos movidos a energias alternativas do que no mesmo mês do ano anterior.

Em termos acumulados, de Janeiro a Novembro, foram matriculados 46.271 veículos ligeiros de passageiros novos movidos a energias alternativas, um aumento de 75,5% face o mesmo período de 2020.

Só no último mês, foram vendidos 1.970 carros eléctricos, mais 140% face ao mesmo mês de 2020, e 1.453 carros híbridos, menos 3% do que no mesmo período do ano passado.

