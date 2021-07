Vendas automóveis sobem 27,3% até Junho

O mercado automóvel nacional cresceu 27,3% nos primeiros seis meses do ano, mais caiu 34,1% em relação a 2019, antes da pandemia de covid-19.

Os dados foram esta quinta-feira avançados pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

O sector continua a ser liderado pela Peugeot, mas agora seguida de muito perto pela Renault, com a Mercedes a ocupar a terceira posição.

"No primeiro semestre de 2021, foram colocados em circulação 99.322 veículos novos", indicou a associação e comunicado.

Embora mostre um aumento nas vendas de 27,3% em relação ao período homólogo do ano passado, representou uma baixa de 34,1% quando comparado com o mesmo período de 2019.

A ACAP justificou estes números com o impacto que a pandemia da Covid-19 teve na procura, a que se soma a crise nos semi-condutores, que está a afectar a oferta automóvel das marcas.

Este ano está a ser "particularmente difícil" para o sector, depois das quedas registadas no ano anterior.

Em Junho, foram matriculados 22.232 viaturas automóveis, números que representam menos 25,3% em relação ao mesmo mês de 2019, mas mais 62,5% quando comparado com Junho de 2020.

Por categoria, foram registados, em Junho, 18.936 automóveis ligeiros, mais 71% do que no período homólogo.

No acumulado dos primeiros seis meses do ano, as matrículas de ligeiros ascenderam a 81.445 unidades, uma subida de 25,6% em relação ao mesmo período de 2020.

Já o mercado de ligeiros de mercadorias totalizou 2.796 unidades vendidas em Junho, o que representou uma progressão de 19,1%.

No primeiro semestre, este mercado atingiu 15.309 unidades, avançando 31,7% em comparação com 2020.

Quanto ao mercado de veículos pesados, que engloba os de passageiros e de mercadorias, subiu 96,1% no último mês, para 500 veículos.

Entre Janeiro e Junho, as matrículas de pesados fixaram-se em 2.568 unidades, um aumento de 67,7% face ao primeiro semestre de 2020.

