Vendas automóveis crescem 9,4% até Maio

As vendas automóveis no nosso país prossegue a bom ritmo: desde o início do ano até Maio foram colocados em circulação 127.626 novos veículos, um aumento de 9,4% face aos primeiros cinco meses de 2025.

Notável é 73,7% dos ligeiros de passageiros matriculados novos serem alimentados por energias alternativas, tendo os eléctricos e os híbridos o protagonismo.

Este segmento continua a ser dominado pela marca do leão, com os Peugeot 2008 e 208, à cabeça, logo seguidos pelo Citroën C3, mas novidade foi a Volkswagen liderar as vendas neste mês de Maio por uma margem ínfima face ao construtor francês.

Crescimento de 6,9% em Maio

Os bons sinais dados pelo mercado automóvel em Abril prosseguem em Maio com a matriculação nacional de 28.904 veículos automóveis, mais 6,9% do que no mesmo mês de 2025.

Nos primeiros cinco meses deste ano, foram colocados a circular 127.626 novas viaturas, correspondente a um crescimento de 9,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Por segmento, foram matriculados 25.080 ligeiros de passageiros, mais 6,5% do que em Maio de 2025, com as matriculações desde o início deste ano a totalizarem 110.731 veículos, mais 9,8% do que no mesmo período do último ano.

De Janeiro a Maio, 73,7% dos novos matriculados eram movidos a energias alternativas, com os 100% híbridos a representarem 29,3% e os puros eléctricos a chegarem a 24,5%; no último mês, o peso dos "eléctricos" no mercado foi de 27,9%.

Volkswagen em alta

Já o segmento de ligeiros de mercadorias registou, no quinto mês de 2026, uma evolução positiva de 13% cento face ao mês homólogo do ano anterior, com 3.235 unidades matriculadas.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 13.328 viaturas, o que representou um aumento de 2,3% em relação ao mesmo período de 2025.

No campo dos veículos pesados de passageiros e de mercadorias, em Maio verificou-se uma queda de 7,2% quando comparado com o mês homólogo do ano passado, tendo sido comercializados 589 unidades desta categoria.

Nos primeiros cinco meses de 2026, as matrículas totalizaram 3.567 unidades, um aumento de 28,3% relativamente ao mesmo período do ano transacto.

A Peugeot mantém-se intratável na liderança do mercado de ligeiros de turismo, com 11.014 exemplares novos matriculados, seguida da Mercedes-Benz (8.245) e BMW (6.915).

Seguem-se a Dacia (6.451), Renault (6.194) e uma surpreendente Volkswagen (6.058), que em Maio superou a concorrência com 1.813 exemplares; a tabela dos Dez Mais fecha com a Citroën (5.875), Toyota (5.756), Tesla (4.392) e Opel (4.347).

Texto: P.R.S.

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