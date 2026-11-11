Velocidade limitada a 60 km/h na Ponte 25 de Abril e 80 km/h na Vasco da Gama

A velocidade máxima na Ponte Vasco da Gama foi reduzida para 80 km/hora, e na 25 de Abril para 60 km/hora desde as 11h30, devido à chuva e à visibilidade reduzida, informa esta quarta-feira a Lusoponte.

As medidas foram adoptadas em articulação com a Protecção Civil, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP), indica a concessionária em comunicado divulgado pela agência Lusa.

"É fortemente desaconselhada a circulação de motociclos, veículos com capota de lona e outros igualmente susceptíveis à acção do vento em ambas as travessias", reforça a Lusoponte.

A evolução da situação está a ser acompanhada pela empresa, em articulação com as autoridades, "podendo ser adoptadas novas medidas a qualquer momento" se se registarem alterações relevantes.

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