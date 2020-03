Velocidade Furiosa: já pode ter o Charger de Dominic Toretto na estante da sala

A Universal Pictures já anunciou que o Velocidade Furiosa 9 não sai em 2020, por culpa do surto de coronavírus, pelo que os fãs da saga terão que esperar até Abril de 2021 para voltar a ver Dominic Toretto e a sua equipa em acção nos cinemas.

Mas nem tudo são más notícias para os fãs da saga, é que a LEGO acaba de lançar uma réplica do Dodge Charger (1970) de Dom, um modelo que apareceu em vários "Velocidade Furiosa" e que acabou por se tornar num dos automóveis mais icónicos da saga.

Este "kit", lançado sob a temática LEGO Technic, conta com 1077 peças e tem 39 cm de comprimento, 16 cm de largura e 11 cm de altura.



O habitáculo é detalhado, tal como o compartimento da bagageira, onde encontramos duas garrafas de NOS, e o capot, onde se pode ver um bloco V8 com pistões funcionais e com um "supercharger" com uma corrente que funciona!

Toyota Supra de Bryan O’Conner, o saudoso Paul Walker.

Já disponível para pré-encomenda, este Charger R/T de 1970 fará a sua estreia comercial no próximo dia 27 de Abril e custa 109,99 euros.