'Velocidade Furiosa 10' vai ser filmado em Portugal

Portugal vai ser palco de uma série de filmagens para Velocidade Furiosa 10 (Fast X na designação oficial), de acordo com o Jornal do Centro.

A informação foi agora confirmada por Sofia Noronha, da Sagesse Productions, com as filmagens a decorrerem, previsivelmente nas regiões norte e centro do país, e em Lisboa.

Espera-se uma equipa com 600 a 700 pessoas, entre profissionais portugueses e estrangeiros, e o envolvimento de vários municípios nacionais.

Na quinta-feira, o Jornal do Centro noticiava que a região de Viseu, nomeadamente o antigo IP5, iria ser palco de algumas filmagens do novo capítulo da saga.

Já Rui Santos, presidente da câmara de Vila Real, afirmava publicamente que a cidade iria acolher uma produção de Hollywood ligada à "alta velocidade" entre Junho e Julho.

A rodagem no nosso país de parte do filme, assim como de outras produções de grande orçamento, "tem um enorme impacto económico, porque é investimento directo no país", afirmou à agência Lusa a produtora portuguesa associada ao projecto, embora sem quantificar as verbas envolvidas.

"Este tipo de produções abrange vários sectores como a carpintaria, construção, maquinaria, guarda-roupa, pequenos negócios; é uma área bastante completa", disse Sofia Noronha.

A rodagem contará também com actores portugueses, de acordo com a produtora portuguesa, mas nenhum nome foi ainda anunciado.

Fast X, décimo filme da série Velocidade Furiosa, tem a direcção do francês Louis Leterrier, que já realizou registos como Mestres da Ilusão e O Incrível Hulk.

Inicialmente, era Justin Lin quem estava seleccionado para o realizar mas acabou por desistir, mantendo-se, no entanto, ligado ao projecto.

Com argumento de Justin Lin e Dan Mazeau, o filme conta no elenco com Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson e Michelle Rodriguez, sem esquecer a portuguesa Daniela Melchior.

As filmagens irão acontecer no Reino Unido, Itália e Portugal, e a estreia nos Estados Unidos está prevista para 19 de Maio do próximo ano.

Segundo a norte-americana The Hollywood Reporter, o orçamento do filme já ultrapassou os 300 milhões de dólares (cerca de 284 milhões de euros), sem incluir gastos em marketing e publicidade.

Por questões de confidencialidade contratual, há muitos detalhes que não podem ser revelados, nomeadamente orçamentais, mas a produtora diz que "é um investimento económico brutal no país".

