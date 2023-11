Vaticano mais eléctrico renova frota com gama ID da Volkswagen

As viagens papais vão ser mais electrizantes já a partir dos primeiros meses de 2024.

O estado ecuménico vai receber uma frota de 40 veículos totalmente eléctricos da Volkswagen, composta pelos ID.3, ID.4 e ID.5.

As viaturas fazem parte da estratégia do Estado da Cidade do Vaticano para a neutralização carbónica da sua frota até ao final da década.

A electromobilidade está no centro do programa Conversão Ecológica 2030, tendo a marca germânica sido a escolhida para atingir esse objectivo.

"Trata-se de algo muito especial para nós, grupo Volkswagen, mostrando que as nossas soluções de mobilidade são extremamente competitivas".

O sublinhado foi feito por Christian Dahlheim, presidente do conselho de administração da Volkswagen Financial Services, na entrega dos dois primeiros ID.3 Pro Performance.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?