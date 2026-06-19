Vale a pena esperar para atestar: preços dos combustíveis ''caem'' na segunda-feira

O fim das hostilidades no Médio Oriente, com a consequente reabertura do Estreito de Ormuz, deverá ter fortes reflexos nos preços dos combustíveis no arranque da próxima semana.

Segundo a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), para a gasolina espera-se uma descida até seis cêntimos por litro na segunda-feira, com o gasóleo a poder cair até 11 cêntimos.

Todavia, estas previsões poderão sofrer alterações caso haja "mexidas" no ISP: recorde-se que, devido ao conflito, o Governo comprometeu-se a reduzir o imposto sempre que se verifique um aumento do preço dos combustíveis superior a dez cêntimos.

Apesar desta "contrariedade", espera-se uma descida expressiva, com o litro da gasolina simples 95 a poder fixar-se nos 1,858 euros/litro, e o gasóleo simples a ficar-se nos 1,745 euros/litro.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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