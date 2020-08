Vale a pena comprar um automóvel 100% eléctrico no mercado de usados?

São ainda muitas as dúvidas no mundo automóvel sobre os veículo 100% eléctricos no mercado de usados.

O desconhecimento sobre a fiabilidade das viaturas a longo prazo e, principalmente, a capacidade das baterias são os principais factores para essa desconfiança, algo que começa agora a reduzir-se na mente das pessoas.

Os dados reunidos em redor do Tesla Model S, desde o seu lançamento em 2012, já permitem, no entanto, ter uma ideia mais precisa sobre esta matéria.

Em relação à bateria, por exemplo, estima-se que a sua capacidade energética não perca mais de 10% depois de o coupé ter percorrido 320 mil quilómetros.

O portal francês Turbo toma como exemplo Steve Sasman, que comprou em 2014 um Tesla Model S com 56 mil quilómetros

Em 2019, o norte-americano colocou-o no mercado de segunda mão com 344 mil quilómetros cravados no hodómetro.

Durante os cinco anos que conduziu a viatura, despendeu pouco mais de 4.500 euros nos serviços de manutenção, que compreendeu a substituição do ecrã de inforentretenimento, da tomada de carregamento eléctrico e dos pneus.

Já nas mãos de um novo proprietário, o Tesla Model S já percorreu 482 mil quilómetros, e a sua manutenção não chegou aos 4.200 euros.

Resta agora aos automobilistas pegarem na calculadora e fazerem as contas de um automóvel totalmente electrificado, somando o seu custo imediato no concessionário às despesas de manutenção a longo prazo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?