Vale a pena a visita: Tesla Cybertruck pode ser vista em Aveiro

Depois do Porto e do Ecar Show em Lisboa, a Cybertruck da Tesla prossegue a digressão nacional com paragem na Praça da Estrela do Fórum Aveiro até este sábado.

Reconhecido pelo seu visual disruptivo, a visita à pick-up 100% eléctrica é uma oportunidade única já que esta proposta não está disponível para venda no nosso país.

Infelizmente, a sua concepção não vai ao encontro dos parâmetros de segurança definidos pela União Europeia, devido às formas angulares que podem ser potencialmente perigosas para peões e ciclistas.

Recorde-se que a Tesla Cybertruck é proposta na América do Norte com 441 kW (600 cv) e 712 Nm passados à quatro rodas, e mais de 540 quilómetros de autonomia entre carregamentos.

A versão mais poderosa é assumida pela Cyberbeast, com os seus 622 kW (846 cv) e 1.000 Nm a levarem-na em 2,7 segundos dos zero aos 100 km/hora.

