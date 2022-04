De viagem na Páscoa? Saiba como pode poupar combustível

Quais os melhores truques para poupar combustível neste fim-de-semana pascal? Antes de sair para a estrada explicamos-lhe quais são os melhores.

Com os preços da gasolina e do gasóleo em máximos históricos, poupar alguns euros será uma prioridade para a maioria dos condutores.





Verificar pressão dos pneus

Claro que, para que seja uma realidade, convém adaptar o estilo de condução aos novos tempos.

Verificar a pressão de ar nos pneus deve ser o primeiro passo a dar antes de iniciar uma viagem.



Sendo os pontos de contacto do automóvel com a estrada, não só são um elemento fulcral para a segurança mas também para a eficiência.

Mais necessária esta verificação se torna quando se transporta toda a família e a bagagem para um fim-de-semana prolongado.

Respeitar as pressões adequadas indicadas pelas marcas automóveis para cada circunstância significa que o motor não precisa de esforçar-se tanto para mover o veículo.



Uma pressão demasiado baixa é muito negativa quer para os consumos, quer para a manutenção do bom estado dos pneumáticos.

Há quem opte por pressões mais altas do que as aconselhadas mas os benefícios nos gastos de combustível esbarram na degradação mais rápida dos pneus.

Transportar só o necessário

Resolvida esta questão, é tempo de carregar a bagageira do veículo apenas com o que realmente é necessário.

A razão é fácil de perceber: quanto mais pesado estiver o carro, mais força o motor terá de fazer para movê-lo, com a consequente subida nos consumos.



Se realmente tudo o que transporta é imprescindível, convém distribuir bem os volumes no porta-bagagens.



Deve-se evitar carregar o habitáculo com objectos soltos, por questões de segurança, e muito menos no tejadilho por razões aerodinâmicas.

Qual o melhor combustível?

Antes de se fazer à estrada, precisa de atestar o depósito; qual o combustível que irá escolher?

A larga maioria das petrolíferas elogiam os combustíveis premium por ajudar a manter o motor em melhores condições, e até gastar menos.



A segunda questão é algo discutível mas reais são os benefícios que os aditivos especiais neles incluídos dão para a limpeza do sistema de injecção.

Conduzir com moderação

Já em viagem, tente não bater recordes de velocidade durante o percurso para não ver o consumo de combustível a disparar

O melhor conselho é mesmo manter o veículo a uma velocidade constante e com a mudança correcta, para o motor trabalhar com menos rotações.



Engrenar uma relação mais baixa apenas deve ser feita para ganhar velocidade numa subida ou numa ultrapassagem, para depois mudar para a velocidade correcta.

Caso o seu carro já o possua, deve sempre optar pelo modo de condução Eco para reduzir o consumo de combustível.

Essa selecção, principalmente numa auto-estrada, baixa o nível de aceleração, altera as mudanças de velocidade e limita a acção do sistema de climatização.

Opte pelo cruise control

Se conduzir a uma velocidade constante, porque não fazer uso do controlo de velocidade de cruzeiro?

É certo que não é nenhuma poção mágica mas, ao reduzir os momentos de recuperação da velocidade, são claros os benefícios para baixar os consumos.



A verdade é que o sistema é mais eficaz numa condução em piso plano, e não tanto nas subidas ou descidas.

A subir, é preferível regular a aceleração, mesmo se se perder alguma velocidade.

A descer basta tirar o pé do acelerador e deixar o carro rolar por inércia, mas sempre com uma mudança engatada, e não em ponto morto.

Tendo em conta que as temperaturas máximas vão subir bastante este fim-de-semana, é uma tentação conduzir de vidros abertos.

O impacto nos consumos é quase nulo se se circular a uma média de 80 km/hora.

Acima dessa velocidade, no entanto, não será má ideia optar pelo ar condicionado mas com muita moderação.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?