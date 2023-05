Vai a Londres fotografar Mini de família para cumprir promessa ao pai

É já na próxima quarta-feira que Armando Alves arranca de Mini 1000 com um amigo em peregrinação a Londres, para cumprir uma promessa ao pai entretanto já falecido.

Objectivo? Fotografar no meio de Picadilly Circus, uma das praças mais famosas da capital do Reino Unido, o "clássico" que o progenitor comprou em 1976 para a família.

Ao Jornal de Notícias, explicou que a chegada está prevista para 19 de Maio mas a aventura não se fica apenas por Londres.

Armando Alves vai entrar na prova histórica London to Brighton Mini Run que decorre no fim-de-semana de 20 e 21 de Maio com o seu exemplar devidamente certificado como carro histórico pelo Museu do Caramulo.

O evento, que acontece desde 1985, irá juntar este ano cerca de 2.500 exemplares e, muito provavelmente, será um dos poucos com volante à esquerda.

Ao diário sediado no Porto explicou que "a organização convidou-me para fazer parte da exposição de Mini na categoria B", referente aos modelos fabricados entre 1969 e 1979.

