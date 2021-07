Uwe Hochgeschurtz assume destinos da Opel

Uwe Hochgeschurtz será o novo director executivo da Alemanha a partir de 1 de Setembro, sucedendo a Michael Lohscheller.

A nomeação surge na altura em que a marca da Stellantis revelou que passará a ser 100% eléctrica na Europa a partir de 2028.

Outro ponto a destacar é a expansão das actividades comerciais da insígnia, com um foco especial no mercado chinês, sendo a única do grupo a fazê-lo.

Aliás, um dos últimos actos de Michael Lohscheller passou exactamente por esse anúncio no EV Day da Stellantis.

Actual responsável da Renault Alemanha, Áustria e Suíça, Uwe Hochgeschurtz irá integrar a equipa de executivos de topo do grupo, reportando ao director executivo Carlos Tavares.

O novo quadro iniciou a carreira na indústria automóvel na Ford, em 1990, antes de ingressar na Volkswagen em 2001, passando três anos mais tarde para a Renault.

"Quero agradecer calorosamente ao Michael [Lohscheller]por ter criado, juntamente com os seus colaboradores, alicerces fortes e sustentáveis para a Opel", elogiou Carlos Tavares.

"Essa impressionante recuperação abre caminho para todo um novo desenvolvimento comercial mundial da marca".

