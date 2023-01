UrbanRebel Racing Concept já pode ser guiado na Cupra City Garage de Lisboa

Antes que Janeiro acabe, a Cupra City Garage de Lisboa dá oportunidade a todos os adeptos da marca para guiar o novo UrbanRebel Racing Concept.

Não será na estrada, como é óbvio, mas antes através do videojogo Forza Horizon 5, que estará disponível até 18 de Fevereiro para todos jogarem.

Inspirada no desporto automóvel, esta interpretação radical dá pistas sobre a linguagem estilística do futuro "eléctrico" urbano que será lançado em 2025.

Os "pilotos" poderão vibrar com as pistas e cenários do Forza Horizon 5 através de uma LED Wall gigante e sentados num banco especial da Cupra.

E, para o dia ser mais completo, nada melhor do que apreciar a exposição de arte Momentum da portuguesa Ana Wever.

Com curadoria da State of the Art (SOTA), a artista explora tópicos como as fragilidades humanas e ambientais.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?