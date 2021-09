A CUPRA volta a aumentar o ritmo cardíaco dos amantes de carros de excepção com o UrbanRebel Concept.





UrbanRebel Concept: 435 cv electrizantes para novo CUPRA

E, no entanto, "escondido" pela enorme asa traseira e pelas linhas francamente apelativas, está o novo "eléctrico" urbano que a marca espanhola irá lançar em 2025.

Interpretação mais do que radical, o CUPRA UrbanRebel Concept é suportado pela plataforma MEB do grupo Volkswagen.





O protótipo representa uma revolução na marca, em direcção a uma linguagem estilística mais progressiva.

Ao mesmo tempo, mantém valores como a desportividade e personalidade já presentes em modelos como o CUPRA Formentor e CUPRA León.

Um enorme pára-choques domina a frente, realçado pela nova assinatura triangular dos faróis. O estilo rebelde é reforçado pelo vinco pronunciado dos guarda-lamas dianteiros até a base do pilar C.

Atrás, é a enorme asa que se destaca, bem complementada pela faixa luminosa com o logótipo da marca no centro.

Com um comprimento total de 4.080 mm por 1.795 mm de largura e 1.444 mm de altura, o protótipo insinua as proporções do futuro modelo de produção.

Embora não avance com pormenores sobre a motorização eléctrica, a CUPRA sublinha que terá uma potência contínua de 250 kW (340 cv), e um máximo de 320 kW (435 cv).

Significa isso que a aceleração dos zero aos 100 km/hora será feita em redor dos 3,2 segundos.

O CUPRA UrbanRebel Concept será apresentado na pré-inauguração da nova CUPRA City Garage, em Munique, durante o salão automóvel que irá decorrer entre 7 e 12de Setembro naquela cidade.

