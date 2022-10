A Renault renovou o conceito idealizado no Twizy com o novo Mobilize Duo, previsto para chegar ao mercado no final do próximo ano.





Urbano disruptivo: Mobilize Duo da Renault com 140 km de autonomia

Será o concorrente mais directo ao actual Citroën Ami, logo a começar pelas suas dimensões, mas com diferenças assinaláveis para rivalizar com aquele quadriciclo eléctrico.

E sim, haverá a opção de poder ser conduzido sem ou com carta de condução, dependendo das variantes em questão.

Urbano jovial

O visual disruptivo do Mobilize Duo tem poucas semelhanças com o antecessor: se mantém os bancos um atrás do outro, o novo "dois lugares" ganha agora portas com vidros.

Como o Ami, é o aspecto compacto que lhe dá uma personalidade mais jovial: são 2,43 metros de comprimento por 1,30 de largura e 1,46 metros de altura.

Na sua base está uma plataforma tubular e o recurso, em mais de 50%, a materiais reciclados na sua concepção, sendo reciclável até 95% quando chega ao fim do seu ciclo de vida.

A dianteira e a traseira integram pára-choques iguais, em plástico resistente a riscos e outros tipos de desgaste, enquanto os painéis da carroçaria não são pintados para reduzir os custos.

Ao nível da segurança, inclui um airbag para o condutor enquanto, no campo do conforto, o banco dianteiro é aquecido.





O tabliê possui um painel de instrumentos mais equipado, onde não falta o imprescindível suporte para o telemóvel a fazer a vez do ecrã multimédia.

Com ou sem carta?

Sem avançar com a potência do motor eléctrico nem a capacidade da bateria que irá equipar o Mobilize Duo, a Renault sempre adianta que haverá uma versão com a velocidade máxima tabelada nos 45 km/hora.

A mais rápida, que obviamente obrigará a ter carta de condução, está previsto atingir os 80 km/hora, com a bateria em ambas as variantes a assegurar uma autonomia até 140 quilómetros.

O carregamento eléctrico será feito através de um cabo fixo com um conector Type 2 de série, embora possa incluir outros tipos de conectores para poder ser carregado na maioria dos postos públicos.

Já em 2024 chegará o Mobilize Bento, que não é mais do que a versão comercial do Mobilize Duo. O segundo banco é eliminado e no seu lugar está uma caixa com uma capacidade de 700 litros.

Os particulares da Mobilize que escolherem o Duo podem optar por acordos de assinatura flexíveis a partir de contratos de três meses, e também poderá ser adquirido em leasing através de um portal específico.

