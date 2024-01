Ups! Jeep Wagoneer S eléctrico já ''caiu'' na internet

A surpresa que está ser montada para a estreia do primeiro modelo 100% eléctrico da Jeep nos Estados Unidos sofreu um revés… e por culpa da própria marca americana!

Sem querer, publicou imagens do Wagooner S na sua página oficial do Facebook. É certo que as retirou poucos minutos depois mas um internauta mais afoito já as tinha copiado e logo partilhado na conta Mopar Insiders.

Uma certeza é que o SUV segue quase à risca as premissas do protótipo revelado em 2022.

Na altura, a Jeep sublinhou que a letra S significa "sensualidade", "velocidade" (speed) e "estética impressionante" (striking design).

Premissas mantidas

Exactamente como o "eléctrico" Avenger para o mercado europeu, o Wagooner S mantém as características sete barras da grelha dos seus modelos térmicos.

Aerodinâmico quanto baste, apesar do seu visual maciço na estrada, o SUV distingue-se pela vidro traseiro muito inclinado, em contraste com os pilares D.

Sobreposta está uma generosa asa traseira, ligada ao tejadilho apenas nas extremidades, deixando entrar a luz sobre a parte detrás do habitáculo.

O Jeep Wagoneer S será uma das primeiras propostas a ser construído sobre a nova STLA Large da Stellantis.



Desenvolvida segundo arquitecturas eléctricas de 400 e 800 volts, a plataforma servirá de base a berlinas, crossovers e SUV dos segmentos D e E.

A sua concepção permitirá acondicionar baterias com capacidades de 85 a 118 kWh, para autonomias até 800 quilómetros.

Quanto a números, as informações sobre este modelo são ainda escassas mas sabe-se que a versão mais potente deverá ultrapassar os 600 cv.

Com um peso a rondar as 2,5 toneladas, não deixam de ser impressionante os menos de quatro segundos que demorará a cumprir os zero aos 100 km/hora.

Em breve deverão ser avançadas mais informações sobre o topo de gama da Jeep, que deverá equipar vários modos de condução apontados ao off-road.

