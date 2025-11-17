Unleash Mini: 'go-kart' ao máximo em modo John Cooper Works

Como é que se testa em pleno o espírito go-kart num John Cooper Works? Em estrada aberta, de certeza absoluta, mas também com muita terra à mistura.

Foi este o desafio colocado pelo Unleash Mini à comunicação social (Aquela Máquina incluído) na semana passada, tendo como cenário as pistas da Base Aérea da Ota.

E em boa hora o fez para tirar o maior partido de todo o potencial duma gama de desportivos reconhecidos pela emoção que oferecem, sem os constrangimentos legais impostos numa estrada nacional.

Potência fora da estrada

A primeira surpresa, no entanto, estava reservado ao volante do Mini Countryman JCW ALL4, apoiado num bloco turbo de 2.0 litros com 300 cv e 400 Nm "passáveis" às quatro rodas através duma caixa automática de sete relações.

Equipado com pneus convencionais nas jantes de 19 polegadas, nem por isso deixou de mostrar uma enorme destreza a ultrapassar os vários obstáculos que encontrou fora do asfalto.

Pendentes bem inclinadas e poças de lama devidamente assinaladas, sem esquecer as pedras soltas no piso enlameado não foram travão ao SUV, num bom equilíbrio entre aventura e desporto ao volante.

A lutar contra o cronómetro

Um "aperitivo" algo lento para quem procurava mais velocidade mas que não perdeu pela demora: há espera dos "concorrentes" estavam dois karts para uma gincana onde o objectivo era não atropelar os pinos no percurso.

Um belo contraponto para perceber essa sensação go-kart tão bem definida pela insígnia britânico-alemã, mas que encontrou algumas dificuldades para "segurar" os 190 kW (258 cv) e 350 Nm debitados pelo "eléctrico" Mini JCW.

Mais pino, menos pino, percebeu-se um belo equilíbrio na movimentação das massas, com as afinações do chassis a assegurarem controlo absoluto mas acompanhadas das necessárias derrapagens para abrirem sorrisos rasgados.

Ouve ainda tempo para testar lado a lado os mesmos 258 cv e 350 Nm do Mini Aceman JCW em modo launch control, numa corrida dragster para perceber as qualidades de tracção e de aceleração do crossover eléctrico.

Coitados dos "pinos"

O menu foi completado com a experiência que todos os presentes aguardavam: sentar aos comandos do Mini JCW com uns térmicos 231 cv e 380 Nm dados pelo motor turbo de 2.0 litros a gasolina.

O poder de aceleração, nunca superior a 6,1 segundos dos zero aos 100 km/hora, mostraram-se demasiado rápidos para contornar os obstáculos colocados ao longo da pista para perceber como é precisa a resposta da direcção.

É que a aguardar os pilotos amadores estavam dois Mini Cooper F56 que correm na Cooper Cup… e as boas sensações foram avassaladoras.

Caixa manual para engrenar sem medo mais uma relação acima no ataque ao primeiro obstáculo sem o carro resvalar, para depois ganhar velocidade até ao pino seguinte… antes dele ser atropelado sem dó nem piedade!

Rijo como é qualquer desportivo de competição, fica na memória as capacidades muito semelhantes dadas pelo Mini JCW à "civil" mas com o conforto e a tecnologia próprios dum premium.

