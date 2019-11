A United Airlines, companhia aérea norte-americana, publicou um vídeo nas redes sociais que mostra o processo de pintura de um dos aviões mais bonitos da actualidade: um Boeing 737 decorado com elementos do universo Star Wars.

Este Boeing 737 ganhou um fundo preto estrelado e no estabilizador vertical traseiro podemos encontrar dois sabres de luz: um azul e outro vermelho. A decoração especial também se estendeu à fuselagem, onde encontramos naves X-Wing.

United Airlines estreou avião especial de Star Wars

Além da pintura especial, que ao contrário do que por vezes acontece foi mesmo aplicada por cima do metal da aeronave, conta ainda com um ícone especial no site FlightAware - um dos maiores "trackers" de aviação do mundo, o logo da X-Wing em laranja (ver galeria acima).





Recorde-se que o último episódio da saga espacial –

– estreia a 18 de Dezembro nos cinemas portugueses.

Star Wars: A Ascensão de Skywalker

Veja o vídeo acima para acompanhar todo o processo de decoração deste avião da United Airlines.