Há uma nova Volkswagen Kombi sem volante prestes a chegar à estação de comboios mais próxima de si! Passe o exagero, esta é a mais recente evolução tecnológica da lendária ‘pão de forma’ dos anos 50.

Uma 'pão de forma' sem volante?! Conheça a Volkswagen Bulli sobre carris

No cerne da questão esteve a recuperação dum Volkswagen Type 2 de 1955, a ser apresentado no Bulli & Coffee do International VW Bus Day, que terá lugar em Hanover a 2 de Junho.

Mais conhecido como KLV-20, este mini autocarro para circular sobre carris foi um dos 30 exemplares encomendados pela Deutsche Bundesbahn.

Esses Bullis "ferroviários" foram usados principalmente como dresinas para serviços de manutenção e reparação das vias.

Os bons serviços prestados mantiveram estas viaturas em circulação até ao final da década de 70, para depois começarem a ser "abatidos" para sucata.

Umas das poucas que se salvaram da destruição foi exactamente esta KLV-20, que agora faz parte da colecção do departamento Oldtimer da Volkswagen Commercial Vehicles.

Uma dresina original

O exemplar agora recuperado está "dividido" em três partes, com a primeira a consistir na carroçaria original da T1 Kombi.

A ela está associado um motor industrial da Volkswagen a gasolina, com os seus 28 cv de potência a serem capazes de acelerar o mini bus até aos 70 km/hora.

O chassis equipa um mecanismo hidráulico de elevação e rotação para permitir que apenas uma pessoa consiga levantar e rodar o KLV-20 em cima dos trilhos para reiniciar a viagem em sentido contrário.

Para garantir que esta Bulli cumprisse as normas para veículos ferroviários auxiliares, as luzes dianteiras e traseiras foram retiradas e essas áreas foram cobertas com painéis metálicos.

Embora mantenha as linhas originais, as ópticas da Bulli deram lugar a duas lâmpadas brancas à frente e uma vermelha de sinalização atrás para cumprir as normas para veículos ferroviários de apoio.

Este espécime raro teve o seu primeiro passeio turístico na pitoresca ferrovia de Lengenfeld unterm Stein, marcada pelo viaduto a 24 metros de altura que atravessa aquela vila alemã.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?