Dois meses apenas intervalam a estreia da terceira geração do Mercedes-Benz CLA com tecnologia EQ e a abertura de encomendas no nosso país.

Uma nova era eléctrica: Mercedes-Benz CLA já tem preços

Tiro de partida para uma nova era eléctrica no seio da construtora germânica, na sua génese está a nova plataforma MMA com arquitectura de 800 volts e software avançado de última geração.

A estratégia da Mercedes-Benz passa, nesta primeira fase de lançamento, por duas variantes apoiadas numa bateria NMC de 85 kWh líquidos, seguindo-se mais tarde três versões micro híbridas com tecnologia de 48 volts.

Quase 800 km entre cargas

O CLA 250+ com tecnologia EQ equipa um propulsor traseiro de 200 kW (272 cv) e 335 Nm, capaz de levá-lo em 6,7 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 210 km/hora.

O CLA 350 4MATIC, com os seus dois motores a assegurarem a tracção integral, baixa esse tempo para 4,9 segundos, graças aos 260 kW (354 cv) e 515 Nm que debitam, e com a mesma velocidade máxima.

Notável em ambos os casos, todavia, é o nível de consumo médio fixar-se entre os 12,2 e 14,7 kWh/100 km, confirmando a filosofia "veículo de um litro" para a era eléctrica definido pelo protótipo Vision EQXX.

Protagonista nesta solução é também a transmissão automática de duas relações, com a segunda a racionalizar o consumo a altas velocidades.

Estes valores significam uma autonomia combinada até 792 quilómetros no primeiro exemplo, baixando para os 771 quilómetros na versão mais potente.

Carregamentos mais lestos

O recarregamento pode ser feito até 320 kW em corrente contínua, caso encontre um posto ultra-rápido para essa missão, podendo manter 200 kW até 80% da capacidade à conta da optimização da sua gestão.

Significa assim que bastam 22 minutos para carregar dez a 80% da capacidade da bateria, podendo recuperar até 325 quilómetros suplementares em dez minutos, segundo a Mercedes-Benz.

Em corrente alternada conte-se com uma potência máxima de 11 kW no máximo, com o sistema a estar preparado para o carregamento bidireccional V2G (veículo-rede eléctrica) e V2H (veículo-casa).

O Mercedes-Benz CLA 250+ com tecnologia EQ é proposto a partir de 55.500 euros, com o CLA 350 4MATIC a subir a fasquia a partir de 60.050 euros; as primeiras entregas nacionais acontecem no início do Outono.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?