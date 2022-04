É um dos modelos automóveis mais importantes no último quarto do século XX, e, no novo milénio, mantém as mesmas ambições aquando do seu lançamento em 1982.

Uma história de sucesso: Opel Corsa celebra 40 anos

O Opel Corsa celebra 40 anos em 2022, com mais de 14 milhões de unidades vendidas e distribuídas por seis gerações.

No ano passado, o actual Corsa foi o compacto mais popular na Alemanha, e o mais vendido no Reino Unido.

Além disso, o "eléctrico" Corsa-e ganhou o Volante de Ouro 2020 na Alemanha e é, neste momento, responsável por cerca de um quarto das vendas de toda a gama a nível mundial.

Espírito desportivo

O êxito das sucessivas gerações do Opel Corsa deveu-se, em grande parte, aos vários avanços tecnológicos que foram sendo introduzidos, apenas disponíveis em modelos de segmentos superiores.

Sistemas de segurança e assistência à condução, como o ABS e os airbags, foram os mais realçados, para além da sua qualidade de condução.

Aquando do seu lançamento, em 1982, o Opel Corsa A apresentava as proporções próprias de um citadino do segmento B. Com apenas 3,62 metros de comprimento, tinha guarda-lamas vincados e salientes, quase como se fosse um carro de ralis.



O coeficiente de arrasto excepcionalmente baixo, de apenas Cx 0,36, era, muito possivelmente, um recorde no seu segmento, apesar das suas formas algo quadradas.

Erhard Schnell liderou a equipa de design da Opel na criação de um desportivo compacto, com linhas bem definidas e cinzeladas, a apelar em particular ao "homem da casa".

A versão mais celebrada da primeira geração foi, sem dúvida, o Corsa GSi de 100 cv e 135 Nm, mas na retina ficou o mais popular Corsa GT, com o bloco de 1.3 litros a debitar 70 cv e 101 Nm.

Em 1993 chega o Corsa de segunda geração, com linhas muito arredondadas para chegar a um público jovem e também feminino, até aí algo arredado do citadino.



O Corsa B era dez centímetros mais comprido e com um interior muito mais espaçoso do que o seu antecessor.

Ao mesmo tempo, introduziu padrões de segurança mais elevados no seu segmento, incluindo o sistema de travagem ABS, protecção contra impactos laterais e airbags frontais.

Conceito renovado

O citadino sofre uma concorrência cada vez mais aguerrida entre a terceira e a quinta geração, para, em 2019, surpreender no salão automóvel de Frankfurt com uma variante 100% eléctrica.

A medir 4,06 metros de comprimento, a sua configuração clara e a sua manobrabilidade continuam a ser exemplares.

A linha de tejadilho, do tipo coupé, é 48 mm mais baixa do que a do seu antecessor mas sem qualquer prejuízo para o espaço disponível em altura.



O baixo centro de gravidade, com o condutor a sentar-se 28 mm mais baixo, também permitiu elevar a qualidade de condução.

Mais directo e dinâmico, a diversão ao volante está mais do que garantida, graças ao seu comportamento mais desportivo em estrada.

Está igualmente recheado de tecnologias de segurança e apoio à condução, como a manutenção na faixa de rodagem, com correcção da trajectória, e a iluminação adaptativa e anti-encadeamento Intelli-Lux LED Matrix.

Estreia total foi a variante 100% eléctrica representada pelo Corsa-e, com a Opel a desenvolver uma versão de rali apropriadamente baptizada como Corsa-e Rally.

Desde o ano passado que está a competir no ADAC Opel e-Rally Cup, a primeira taça de ralis monomarca para veículos eléctricos a nível mundial.

