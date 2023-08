Para quem é apaixonado por SUV de alto rendimento, há uma nova proposta que rivaliza com o BMW XM, Ferrari Purosangue e Aston Martin DBX707.

Potência bruta: 740 cv para o Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid

Chama-se Turbo E-Hybrid e, com os seus 740 cv combinados, é o Porsche Cayenne mais potente de sempre.

As encomendas já abriram no nosso país, com o preço do SUV a arrancar nos 212.528 euros antes das devidas personalizações.

Estética mais forte

Face aos modelos menos "poderosos" da gama, este Cayenne Turbo E-Hybrid distingue-se por detalhes como as entradas de ar à frente de maior dimensão.

A traseira é marcada pelas saídas duplas de escape e as pinças de travão pintadas a vermelho, ou a amarelo se for com o pacote GT.

Por dentro, destacam-se o volante desportivo GT e o revestimento Race-Tex a forrar o tecto.

Até 82 km de autonomia

Uma certeza é que este SUV mais vitaminado promete emoções fortes para quem gosta de uma condução mais do que dinâmica.

Mantém-se o bloco V8 biturbo de 4.0 litros mas com a potência a ser elevada dos 550 para os 600 cv, e o propulsor eléctrico a subir para 130 kW (177 cv).

Os 740 cv e 950 Nm combinados levam-no aos 100 km/hora em 3,7 segundos (com o pacote Sport Chrono), para uma velocidade de ponta de 295 km/hora.



Mesmo com estes números brutais, o híbrido plug-in oferece uma condução 100% eléctrica até 82 quilómetros em cidade sem gastar uma gota de gasolina.

Para tal, a capacidade da bateria passou de 17,9 para 25,9 kWh, recarregável em cerca de duas horas e meia a 11 kW em corrente alternada.

Quando em modo híbrido, a insígnia de Estugarda "promete" consumos em redor dos 1,7 litros por cada 100 quilómetros e emissões de 39 g/km.

GT ainda mais violento

É óbvio que, para suportar toda esta potência e binário, quer o SUV, quer o SUV coupé, ganharam de série um sofisticado sistema de suspensão activa.



Dispõe de vectorização de binário, com distribuição variável em cada roda, assim como o sistema de estabilização activa PDCC e rodas traseiras direccionais.

Para quem achar pouco para "extrair" todas as capacidades do modelo, pode sempre optar pela variante SUV coupé equipado com o pacote GT.

Graças a uma suspensão pneumática mais desportiva, a altura ao solo foi rebaixada em 10 mm. As jantes de 22 polegadas ganharam pneus mais largos, com a travagem a ser assegurada por travões cerâmicos PCCB.

A nível estético ganha elementos distintivos, como o tejadilho, o difusor e a asa traseira a serem em fibra de carbono, e as saídas de escape em titânio.



O Cayenne Turbo E-Hybrid coupé com aquele pacote opcional baixa em uma décima de segundo a aceleração dos zero aos 100 km/hora.

Passa a ser de 3,6 segundos, com a velocidade máxima a ser elevada até aos 305 km/hora.

O Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid já pode ser encomendado no nosso país a partir de 212.528 euros para a versão SUV convencional.

Já a variante SUV coupé começa nos 216.095 euros, que sobe para os 250.538 euros se equipado com o pacote GT.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?