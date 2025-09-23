 Pesquisa
Uma aventura ''geladinha'': novo Jeep Compass traz neve a Lisboa

16:55 - 23-09-2025
 
 
Vários séculos depois da última entrega de neve realizada no Martinho da Arcada (na altura Martinho das Neves), o Clube Escape Livre, em parceria com a Jeep, recuperou uma tradição com 400 anos que permitia abastecer a corte com gelados e bebidas frescas. 

Nessa altura, a neve era recolhida na Serra da Estrela por neveiros contratados pelo rei, e posteriormente transportada até ao Terreiro do Paço, "onde era pesada" (os roubos eram frequentes) e preparada para refrescar bebidas dos membros mais ilustres do reino. No último fim de semana, o momento histórico voltou a repetir-se. 

Nesta iniciativa, que também contou com o apoio da Comunidade Intermunicipal Região das Beiras e Serra da Estrela e da marinha do Tejo, responsável pelo transporte da neve entre Alcochete e Lisboa, as carroças foram substituídas pelo novo Jeep Compass, em estreia mundial nas estradas portuguesas. 

Da Serra da Estrela à capital 

Durante os três dias do evento, os participantes percorreram trilhos desafiantes, assistiram a recriações históricas preparadas pelo grupo Hereditas, e assistiram a uma apresentação do professor Carvalho Rodrigues, entusiasta deste projecto e investigador atento do período em que nas ruas se vendiam sorvetes preparados com a neve que chegava à capital nos barcos da marinha do Tejo. 

Com uma vasta plateia de habitantes locais e turistas a assistir, o gelo chegou ao Terreiro do Paço onde os mais de 80 participantes puderam saborear um granizado de frutos vermelhos, e passar pelo Martinho da Arcada procurando imaginar como outrora o gelo ali era armazenado antes de seguir para a corte.

No final do evento, Luís Domingues, director de marketing Jeep Portugal, referiu que "foi emocionante ver o novo Jeep Compass liderar esta viagem tão especial, que uniu tradição, cultura e espírito aventureiro".

"A chegada da neve ao Terreiro do Paço, com o entusiasmo das pessoas e a envolvência histórica, tornou esta estreia verdadeiramente inesquecível". 

Já para António Miraldes, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Região Beiras e Serra da Estrela, este evento "é uma forma excelente de divulgar a região, que vibra com muitas histórias e tradições como esta de dar neve a Lisboa". 

"Por isso mesmo é que continuamos a aceitar e a apoiar estes desafios, sobretudo pela qualidade organizativa do Clube Escape Livre. E caso este Jeep Dá Neve a Lisboa continuar a ser realizado, como é objectivo do clube, de dois em dois anos, cá estaremos de braços abertos".

Já o presidente do Clube Escape Livre, Luís Celínio, referiu estar "muito orgulhoso desta recriação histórica e deste passeio todo-o-terreno turístico e de lazer, com a parte final a atravessar o rio nos barcos da Marinha do Tejo". 

Num fim de semana em que a História dominou a experiência, na memória ficarão experiências como a recriação encenada pelo grupo Hereditas do momento da chegada do gelo à capital, em que comerciantes trajados a rigor repetiam os pregões da época. 

Texto e fotografias: João Cortesão

TEMAS:

JeepJeep CompassSerra da Estrelaneve
