Um SUV de peso: Hummer H2 blindado ganhou seis rodas!

Ainda há quem nutra um enorme fervor em redor de um "monstro" como o Hummer H2.

Atente-se nesta versão que a Rida construiu para os entusiastas deste SUV, com uma carroçaria mais longa apoiada em três eixos.

Especializada na construção de veículos blindados, a preparadora russa colocou à venda, no portal Avito, este modelo com 153 mil quilómetros por apenas 34.200 euros,

Na descrição deste Hummer H2 não são reveladas como as modificações foram feitas, destacando-se, no entanto, o cuidado que tiveram no tratamento do habitáculo.

Olhando para dentro da cabine, saltam à vista os assentos aquecidos em pele à frente e atrás, reforçados por um banco corrido na segunda metade do SUV.

Uma câmara traseira e um sistema de som Bose completam a oferta, face a um painel de instrumentos analógico em tudo semelhante à versão construída pela General Motors.

Este Hummer H2 mantém o bloco V8 de 6.0 litros mas a Rida explica que montou um ‘kit’ de potência para superar os 322 cv de potência e 488 Nm de binário originais.

O caso não é para menos já que este jipe tem uma blindagem de categoria B, o que deve aumentar bem para lá dos 3.000 quilos de peso com que saiu da linha de montagem.