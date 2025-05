Um SUV das arábias: Mansory ''concebe'' Rolls-Royce Cullinan para polícia do Dubai

Carros de luxo a servirem as autoridades policiais do Dubai não é propriamente uma surpresa; já nem sequer os condutores locais se admiram quando vêem um desses bólides a segui-los por uma qualquer infracção rodoviária.

Pois o parque automóvel daquela força da ordem foi enriquecido com um extravagante Rolls-Royce Cullinan convenientemente preparado pela germânica Mansory, com os 571 cv do V12 biturbo de 6.75 litros a serem elevados até aos 619 cv.

O SUV em questão foi desvendado durante o Arabian Travel Market realizado no Dubai World Trade Centre, tendo como principal missão fortalecer a presença policial nos pontos turísticos mais importantes do território, como é o caso da torre Burj Khalifa.

A pintá-lo por fora estão os característicos branco e verde-escuro da polícia do Dubai, que nem sequer disfarçam as alterações feitas no pára-choques dianteiro, agora com um divisor e entradas de laterais em fibra de carbono forjado.

Os arcos das rodas também foram alargados para albergarem novas jantes em liga leve, que deverão ter um diâmetro superior às rodas de 22 polegadas que são montadas de origem.

Sendo uma imagem de marca da polícia do Dubai, este Rolls-Royce Cullinan é o segundo a ser "mexido" pela Mansory depois da estreia desta parceria ter sido celebrada com um "infame" Mercedes-AMG G63 devidamente modificado.

