A Nissan está pronta a hibridizar a nova geração do sublime GT-R mas antes que isso aconteça, tem no horizonte a electrificação total do violento desportivo.

Um Nissan GT-R eléctrico? Projecto R32 EV já está em andamento

Um vídeo lançado nas redes sociais pela insígnia japonesa mostra a traseira do GT-R32, com o fantástico bloco turbo de seis cilindros a soar pelos escapes.

Ora a surpresa acontece quando no final surge a sigla R32 EV em evidente destaque… e até já há um micro-portal para perceber a evolução do projecto.

A ideia surgiu pelas mãos de um engenheiro que se juntou à Nissan pela admiração que nutre pelo modelo.

"Ao combinar a tecnologia que considero a melhor, podemos criar um carro que irá emocionar as pessoas em todo o mundo", explicou o autor da ideia.

Fica por saber qual será a motorização eléctrica a instalar no GT-R32 EV mas há quem avance a mais poderosa que equipa o Nissan Ariya.

Afinal, são 290 kW (394 cv) e 600 Nm debitados pelos dois motores eléctricos, bem superiores aos 280 cv e 353 Nm do modelo original

Tudo aponta, no entanto, que o GT-R32 EV deverá tratar-se de uma edição única, ao melhor estilo restomod em que as principais marcas estão a apostar.

