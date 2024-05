Um monstro infernal: 835 cv para o novo V12 da Aston Martin

Está a ser um 2024 repleto de novidades para a Aston Martin: estreados os recentes Vantage e DB12, a insígnia britânica tem na calha um novo V12 biturbo com uns fabulosos 835 cv e 1.000 Nm.

Desenvolvido sem qualquer recurso à electrificação, esta estratégia vai contra a "corrente" já abraçada por marcas como a Ferrari e a Lamborghini.

O motor foi totalmente reformulado para que cada etapa do processo de combustão interna possa alcançar um desempenho e uma eficiência sem precedentes.

Além do reforço do bloco e das bielas, e do redesenho dos cabeçotes dos cilindros, as árvores de cames também foram reperfiladas, ganhando ainda novas entradas de admissão e de saída de escape.

O reposicionamento das velas de ignição e a montagem de novos injectores irão permitir uma combustão mais optimizada do combustível.

Também os novos turbocompressores, mais rápidos e com inércia reduzida, proporcionarão uma resposta mais rápida ao acelerador para um desempenho mais elevado.

Sem mais dados técnicos, o novo V12 biturbo irá equipar as propostas mais exclusivas da Aston Martin, e sempre com um número de exemplares muito limitado.

Será mais para o final deste ano que fará sua primeira aparição num novo topo de gama que, nas palavras da construtora, será um verdadeiro disruptor dinâmico.

