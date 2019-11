Um Mercedes-AMG GT versão ‘aranhiço gigante’?

O Mercedes-AMG GT Black Series, a derradeira versão do AMG GT, será apresentado no próximo ano, mas até lá, a marca de Estugarda continua a testá-lo no implacável Nürburgring… como se este fosse uma espécie de "aranhiço gigante".

O motivo para tudo isto? Registar tudo e mais alguma coisa! Esta estrutura aparatosa montada em torno do Mercedes-AMG GT está repleta de câmaras e sensores, para que todos os painéis possam ser monitorizados pelos engenheiros da marca.

No vídeo partilhado no canal "Automotive Mike", vemos vários AMG GT em testes e várias manobras agressivas a velocidades elevadas, para que o comportamento de vários componentes possa ser testado.

O resultado destes testes só será conhecido quando a Mercedes o revelar ao mundo, mas olhando para a história das versões "Black Series" da marca alemã, podemos esperar um Mercedes-AMG GT ainda mais radical e "hardcore", por comparação com o AMG GT R.

Os mais recentes rumores apontam para uma potência a rondar os 700 cv e este vídeos dos testes no The Ring mostram um pacote aerodinâmica quase saído das 24 Horas de Le Mans. A receita está escolhida e nós mal podemos esperar por vê-la ao vivo!