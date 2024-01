Um Mansory muito negro: BMW Série 7 recheado a fibra de carbono

Quem vê no novo Série 7 da BMW linhas pouco "ousadas", a Mansory tem a solução ideal para transformá-lo num desportivo diabólico.

O "arranjo" feito pela preparadora germânica, em total confronto com o seu recente Mercedes Classe S, mal se distinguirá no escuro.

Todo pintado a negro, o tom é realçado pelos detalhes a vermelho na grelha e na fibra em carbono exposta.

A área frontal é ainda realçada por um divisor proeminente com aletas laterais, com a traseira a ser actualizada com um difusor a prolongar o pára-choques.

O toque final é dado pelas jantes forjadas pintadas a preto de 22 polegadas, num desenho muito inspirado nas rodas que equipam os modelos da Rolls-Royce.

Do interior apenas se vislumbra o branco do estofo do banco, com o destaque a ser dado ao logótipo da Mansory na soleira da porta em fibra de carbono.

A preparadora não avançou com alterações técnicas no motor e no chassis mas as saídas duplas dos escapes sugerem que se baseie no 760i xDrive.

Significa assim que a alimentá-lo está o bloco V8 biturbo de 4.4 litros com tecnologia mild hybrid de 48 volts, com 543 cv 750 nm combinados.

Limitado electronicamente a 250 km/hora dew velocidade de ponta, a berlina galga os zero aos 100 km/hora em apenas 3,9 segundos.

Falta agora saber o preço que a transformação da berlina irá custar, sabendo-se que na calha está igualmente a personalização do híbrido plug-in BMW XM.

