Um ''fantasma'' sublime: Ghost Prism celebra 120 anos da Rolls-Royce

Nada como ter um dos 120 exemplares do especialíssimo Ghost Prism que celebra os 120 anos sobre a fundação da Rolls-Royce.

Definida pelas linhas distintas e pelo ambiente ultra-luxuoso a bordo, a nova série limitada vai beber a inspiração no design contemporâneo.

Essa aposta está bem visível nos tons escuros e neutros por fora, realçados por ousados detalhes de cores espectrais brilhantes, a inspirarem directamente o nome da berlina.

"O Ghost Prism é uma extensão da estética pessoal" de profissionais ligados ao design, "colocando-o com firmeza na paisagem de luxo contemporânea", explica Anders Warming, director de design da Rolls-Royce Motor Cars.

O exemplar agora revelado exibe um cinzento Gunmetal, com o acabamento mineral produzido num processo de dez etapas que demorou 16 horas na aplicação e polimento à mão das quatro camadas de tinta.

Há outras novidades, com o clássico acabamento polido em aço inoxidável na grelha do radiador a ser substituído por um tom Burnout em cinzento escuro de alto brilho.

A manter uma estética discreta, o pára-choques dianteiro e o perfil lateral têm acabamento em preto brilhante profundo.

Para uma maior personalização, à escolha estão quatro cores contrastantes – Phoenix Red, Turchese, Mandarin e Forge Yellow – para realçar a pintura exterior.



O tom seleccionado é depois aplicado nas inserções inferiores dos pára-choques, nas pinças dos travões e na linha do chassis, dando forma às formas esculturais da berlina.

Esses flashes de cor estendem-se ao interior da berlina, incluindo as 1.040 "estrelas" coloridas no Bespoke Starlight Headliner que preenchem o habitáculo com um brilho suave.

A personalização do interior é livre, com um número quase ilimitado de cores, mas as primeiras encomendas compreendem uma palete leve e vibrante, em contraste com a ousada autoridade exterior do Ghost Prism.

E a exclusividade está mais do que assegurada já que apenas 120 exemplares fazem parte desta série especial, numa alusão aos 120 anos sobre a fundação da Rolls-Royce.

O que não muda é o conhecido bloco V12 biturbo de 6.75 litros com 571 cv e 850 Nm, capaz de levá-lo em 4,8 segundos dos zero aos 100 km/hora.

