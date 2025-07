Um caso de ''amor'' insólito: Ferrari e Mercedes-Benz capotam juntos

Foi um caso de "amor" insólito o que se passou há uma semana numa estrada dum país do leste europeu: um Ferrari 488 e um Mercedes-Benz GLA viram as "férias" interrompidas por um capotanço que os deixou de rodas viradas para o ar.

Mais estranho é que o reboque que os transportava não os largou por um único momento, ao também ele decidir ficar de rodas viradas para o ar, como se percebe nas fotografias publicadas na rede social Reddit.

As explicações ainda são escassas mas testemunhos locais contam que o atrelado puxado por um Volkswagen Touareg oscilava perigosamente antes do acidente, com o furo num dos seus pneus a dar o remate final para o acidente.

O excesso de peso ou o mau estado dos pneumáticos foram questões que logo se levantaram mas ninguém poderá criticar que os carros não estavam bem presos.

Houve mesmo quem ironizasse que o que aconteceu era uma óptima publicidade para a fabricante das correias!

