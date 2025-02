Que emoções arrepiantes iria sentir a bordo dum super carro com mais de 1.300 cv? Não, não se tratam de hiper desportivos como o Rimac Nevera, e muito menos como o Bugatti Tourbillon.

Um BMW com mais de 1.300 cv?! Conheça o laboratório Vision Driving Experience!

Falamos antes do Vision Driving Experience, o protótipo que a BMW criou com a divisão M para desenvolver a nova plataforma eléctrica Neue Klasse… e que até pode dar origem a um extremo iM3 em 2028!

Mas calma que este Vision Vehicle não se destina à produção em série; serve antes como um banco de ensaios para testar o sistema motriz e a gestão da dinâmica de condução desenvolvida para a Neue Klasse.

Baptizada como Heart of Joy, o módulo de controlo electrónico foi levado ao extremo na prova final de resistência realizada no BMW Performance Driving Center em Spartanburg, Estados Unidos.

Definido pelo software

Sendo a arquitectura da plataforma Neue Klasse do tipo SDV (veículos definidos por software), essa filosofia permite que o mesmo hardware sirva para inúmeras configurações.

Com as necessárias modificações no software, é permitido um nível de flexibilidade e personalização sem precedentes por actualizações remotas.

Tal significa que as características dum veículo eléctrico podem evoluir muito para lá do que originalmente comporta ao sair do concessionário, oferecendo uma experiência de condução dinâmica e personalizável.

Ora o Heart of Joy tem a particularidade de controlar tanto a transmissão (aceleração e distribuição de binário, por exemplo) como o comportamento dinâmico na travagem ou na estabilidade do veículo.

A solução permite que ambos os grupos de sistemas operem em conjunto com tempos de reacção na ordem de milissegundos graças ao seu poder computacional.

Dessa forma, o controlo integrado da transmissão, travagem e recuperação de energia permite uma melhor eficiência energética na ordem dos 25%, de acordo com os técnicos da construtora.

Bem colado à estrada

O VDX, como é já apelidado o Vision Driving Experience, consegue extrair mais de 1.300 cv dos quatro motores eléctricos montados em outras tantas rodas, para um binário acumulado próximo dos 18.000 Nm.

O futuro modelo de produção não deverá atingir tais números mas a BMW explica que, "se o sistema de controlo puder lidar com uma explosão de potência daquela magnitude, também será capaz de atender com facilidade às exigências duma condução quotidiana".

Se comparado com o Vision Neue Klasse revelado há dois anos, percebe-se como o VDX cresceu de forma significativa e se "colou" ainda mais ao piso.

No visual selvagem que a película camufladora não consegue esconder estão elementos aerodinâmicos activos com a função de "criar" mais de 1.200 quilos de força descendente.

As ligações ao solo muito desportivas, controladas pelo Heart of Joy, permitem aumentar a velocidade em curva, com acelerações laterais superiores a 3G.

E, para perceber como todos os sistemas interactuam, as jantes têm padrões retroiluminados que são verdes nas acelerações, azuis nas travagens regenerativas, e laranjas nas travagem por fricção.

O habitáculo muito despojado revela que se trata mesmo dum protótipo com espírito desportivo, embora se perceba a bordo o painel Panoramic iDrive e a faixa de instrumentação sob o pára-brisas.

Super cérebros em acção

Como a insígnia germânica explica, outros três novos "super computadores" irão trabalhar no BMW do futuro, combinando de forma "inteligente" os vários elementos que antes funcionavam de forma separada.

Em causa está a junção das funções de base (acessos ao carro, iluminação ambiente, climatização e outros equipamentos de conforto) ao infoentretenimento e às ajudas ao condutor como a condução autónoma.

Não falta muito para conhecer-se o futuro BMW Vision Driving Experience: a estreia mundial acontece a 23 de Abril quando abrirem as portas do salão Auto Shanghai 2025.

