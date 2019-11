Um Batmobile louco para os 80 anos do Batman

São conhecidas as experiências automóveis levadas do estirador para os pequeno e grande ecrãs, tornando esses bólides figuras principais nos filmes em que participam.

Batman é um desses exemplos ou não lhe fossem "oferecidos", a cada filme, um "brinquedo" em quatro rodas para perseguir os bandidos mais sanguinários de Gotham City.

Para assinalar o 80º aniversário da criação de Batman por Bob Kane, agora foi o Camal Studio a propor um Batmobile delirante que poderia entrar em quaisquer filmes ou histórias de quadradinhos da personagem.

Bat80 é o nome de baptismo dado pelo gabinete italiano de design e o que podemos dizer é que, se este híper carro alguma vez vir a luz do dia na estrada, vai deixar os fãs do Cavaleiro das Trevas de cara à banda.

De imediato salta à vista o capô, que parece nunca mais acabar, até chegar ao habitáculo de dois lugares. As entradas de ar para refrigerarem o motor alongam-se a todo o comprimento do capô, complementadas pelas saídas dos resíduos de condensação do nitrogénio líquido que refrigera os super-condensadores.

A complementar a parte frontal da carroçaria do Bat80 estão uns pára-choques capazes de assustarem qualquer pessoa, e uns enormes guarda-lamas para albergarem as rodas… também elas enormes!

A parte de trás, que parece estar suspensa no ar, integra um enorme extractor e uma luz traseira com o logotipo do Batman.

A estrutura do habitáculo, composta por uma fibra de vidro multicamadas que desliza para a frente, integra um radar ultra-sónico que permite uma visão holográfica tridimensional do ambiente circundante.

Claro que este Batmobile está cheio de engenhocas para facilitar a missão de Batman, a começar pelas jantes, de onde saem garras para o Bat80 se "agarrar" aos pisos mais agrestes.

Para os bandidos mais renitentes em parar, Batman tem os meios necessários para os fazer desaparecer do mapa, através de um canhão de ondas de choque à frente e de duas metralhadoras que "saltam" das laterais da carroçaria.

A Camal Studio não deixa também de ironizar com os "amigos do alheio" que o quiserem levar para darem umas voltinhas em Gotham City.

Um dispositivo anti-roubo monitorizado por satélite, aliado a um sistema de inteligência artificial para condução e defesa autónomas, promete criar embaraços aos "mãozinhas mais leves" da cidade.

Aliás, para quem quiser ter um contacto mais directo com o Cavaleiro das Trevas, está patente uma exposição de desenhos originais no Amadora BD, que acontece até domingo no Fórum Luís de Camões, na Brandoa, para celebrar os 80 anos da personagem. É de ir!

