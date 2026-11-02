A Xpeng prossegue a sua forte investida no segmento premium com mais um SUV 100% eléctrico de grande porte para justificar uma habitabilidade confortável para seis ou sete ocupantes.

Um ''autocarro'' recheado de tecnologia: G9L é o novo topo de gama da Xpeng

Apoiado em soluções baseadas em inteligência artificial, o G9L assume até 591 quilómetros de autonomia combinada, com a potência a atingir os 585 cv na versão mais poderosa.

As reservas para o novo topo de gama da insígnia chinesa já abriram em vários mercados europeus mas para o nosso país é ainda desconhecido o preço e quando pode ser encomendado.

Imponência na estrada

A receita já é conhecida na Xpeng: um SUV de grande porte muito bem equipado e com espaço de sobra para transportar sete adultos.

Assim se define o G9L estreado na Europa no último salão automóvel de Paris, apoiado numa potência generosa e numa larga autonomia com recarregamentos ultra rápidos.

Com 5,12 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 3,10 metros, a nova proposta posiciona-se acima do actual Xpeng G9, com o L na sua terminologia a explicar que não vem de "longo" mas antes de "luxo".

Imponente quanto baste ao primeiro olhar, assume os códigos estéticos que definem os modelos deste segmento onde predominam as superfícies lisas para conseguir a melhor aerodinâmica.

Um ''autocarro'' recheado de tecnologia: G9L é o novo topo de gama da Xpeng

Requinte interior

A vida a bordo mais parece a de um lounge, graças aos 3,10 metros que separam os dois eixos em configurações de sete lugares ou de seis bancos individuais pontuados por materiais de alta qualidade.

À frente, o posto de condução é definido por um ecrã de 17,3 polegadas para o infoentretenimento, e um visor de 8,8 polegadas para a instrumentação

É nas segunda e terceira filas que melhor se percebem os "mimos" oferecidos aos companheiros de viagem, e de longo curso de preferência.

Cinema a bordo

Com um enorme espaço para esticar as pernas ou alargar os ombros, a bordo não faltam uma geleira com 12,5 litros de capacidade e uma tela de 21,4 polegadas para fazer do SUV uma sala de cinema sobre rodas.

E, como nos aviões e autocarros, destaca-se ainda um sistema de climatização "central" no tecto que faz circular o ar por todo o habitáculo.

Na configuração de seis lugares, a bagageira disponibiliza 367 litros de capacidade, a que se somam mais 65 litros sob o capô para guardar os cabos de carregamento da bateria.

Em estreia mundial está o sistema de bancos adaptativos com inteligência artificial, que recorre a sensores avançados para ajustar o apoio às características físicas dos ocupantes dos assentos dianteiros.

Até 591 km eléctricos

A gama do Xpeng G9L assume duas configurações motrizes, com a versão RWD Long Range Ultra a debitar 270 kW (367 cv) para uma autonomia combinada até 591 quilómetros graças à bateria de 110 kWh brutos.

Já a variante AWD Performance Ultra assume 430 kW (585 cv) e 695 Nm para acelerar em 4,9 segundos dos zero aos 100 km/hora; o mesmo acumulador baixa a distância eléctrica para cerca de 550 quilómetros.

Graças à arquitectura de 800 volts da plataforma, os recarregamentos podem fazer-se a uns máximos 540 kW DC, o que significa uma "espera" inferior a 12 minutos para o fazer de dez a 80% da capacidade do acumulador.

Ainda mais autónomo

Mesmo se o porte generoso o aponta para as viagens de longo curso em classe executiva, nem por isso o SUV se mostra desajeitado no trânsito urbano ou mesmo em incursões fora de vias asfaltadas.

As rodas traseiras direccionais dão-lhe um raio de viragem de 5,5 metros enquanto a suspensão pneumática adaptativa permite variar a altura da carroçaria em 70 mm, para uma distância máxima ao solo de 216 mm.

Específica para a versão AWD Performance Ultra é o sistema de assistência à condução NGP, de Next Generation Pilot, que usa a inteligência artificial para reconhecer situações de tráfego complexas.

Baseado no modelo Vision-Language-Action de segunda geração (VLA 2.0), irá permitir, no futuro, uma evolução directa dos assistentes ao condutor de nível 2 para a condução autónoma de nível 4.

O sistema NGP, desenvolvido para responder às condições específicas de circulação na Europa, está neste momento a ser preparado para reconhecer a sinalização rodoviária e as regras de trânsito locais.

A Xpeng planeia disponibilizar a tecnologia no próximo ano através de actualizações remotas de software, sendo o seu faseamento sujeito às regulamentações e às homologações necessárias de cada país.

Texto: P.R.S.

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