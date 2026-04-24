As pré-reservas estão abertas há dois meses mas só agora foi estreado oficialmente o novo Ioniq 9 no nosso país: o novo "eléctrico" da Hyundai pode assumir seis ou sete lugares para uma autonomia a bater nos 600 quilómetros.

Um ''autocarro'' de luxo: Hyundai Ioniq 9 define preço e abre encomendas

Imponente como é próprio dum SUV à americana, assume 5,06 metros de comprimento por 1,98 de largura e 1,79 de altura num visual bem futurista como tem sido próprio dos modelos mais recentes da insígnia sul-coreana.

As superfícies laterais muito direitas, apenas entrecortadas pelos arcos das rodas salientes, combinam-se com um capô musculado e uma dianteira original quanto baste como se percebe na faixa pixelizada em LED e nas ópticas verticais.

Sala de estar sobre rodas

A bordo também não falta espaço, como explicam os 3,13 metros que separam os dois eixos para acomodar os sete bancos reclináveis aquecidos, ventilados e com massagem dinâmica.

A habitabilidade a bordo é reforçada pelo piso plano, com os bancos da segunda fila a poderem girar 180 graus para trás de maneira a criar uma pequena sala de estar ou mesmo um espaço de trabalho durante a viagem.

O requinte é elevado a um novo patamar com o sistema Active Noise Cancelling-Road (ANC-R) proporcionado pelos vidros acústicos, deixando do lado de fora os ruídos parasitas para poder-se conversar sem levantar a voz.

A experiência tecnológica é reforçada pelo primeiro assistente de inteligência artificial da Hyundai, permitindo o seu controlo intuitivo aos comandos de voz para uma interacção efectiva com o SUV.

Funcionalidades e serviços digitais permitem actualizações remotas e personalizações do infoentretenimento, padrões de iluminação e funções adicionais de condução, entre outras soluções.

Feito para longas distâncias

Tendo como base a plataforma E-GMP com arquitectura eléctrica de 800 volts, o SUV assume 230 kW (313 cv) e 605 Nm às quatro rodas, bastando-lhe 6,7 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora com jantes de 21 polegadas.

A bateria NMC de 110,3 kWh promete até 600 quilómetros combinados, bastando uma "espera" de 24 minutos para carregá-la de dez a 80% a uns máximos 350 kW em corrente contínua, com o carregamento em corrente alternada a fazer-se a 11 kW.

Agora com as encomendas já abertas, o Hyundai Ioniq 9 AWD Long Range no acabamento Calligraphy é proposto a partir de 80.700 euros para particulares, ou 62.500 euros (+ IVA) para empresas.

Objectivo da representação nacional da marca passa pela venda de mais de 200 unidades anuais, com os mercados frotista e empresarial a terem a "fatia de leão".

Texto: P.R.S.

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