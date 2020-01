Um Alpine A110 para ralis? Calma, o SportsX é só um protótipo!

O estrelato estava reservado a modelos e protótipos de outras marcas mas foi a Alpine a roubar a atenção do "mundo" automóvel com o concept A110 SportsX.

A proeza aconteceu esta quarta-feira no 35º Festival Automóvel Internacional, que decorre até domingo, em Paris, no Hôtel des Invalides.

Construído sobre a mesma plataforma do A110 Pure, este SUV é um exercício de estilo inspirado nas versões para rali que a insígnia francesa desenvolveu, e, principalmente, no modelo que venceu a etapa de Monte Carlo em 1973.

A berlineta assume os atributos intrínsecos de um SUV, ao ver "esticada" a carroçaria em mais 80 mm em relação ao modelo original, para acolher umas rodas bem maiores, e subindo a altura ao solo em 60 mm.

Se este protótipo mantiver as mesmas especificações técnicas do A110 Pure, como a marca afirma, significa que está equipado com o já conhecido motor turbo de 1.8 litros e quatro cilindros.

Com 252 cv de potência e 320 Nm de binário, passados às rodas traseiras através de uma caixa automática de sete relações com dupla embraiagem, acelera em 4,5 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta de 250 km/hora.

Certo é que este Alpine A110 SportsX armado em SUV "respira" um enorme espírito aventureiro por todos os poros, ao ponto de muitos suspirarem pelo dia em que esta variante entrar na linha de montagem.

Não, não irá acontecer, como a marca gaulesa fez logo questão de sublinhar, embora ninguém se importasse de pegar no desportivo e escalar os Alpes ou os Pirenéus para uma "escapadinha" de fim-de-semana para esquiar na neve.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?