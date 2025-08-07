Ultra-luxo: Mullliner ''decora'' primeiro Bentley Batur Convertible

Está quase a sair para a estrada o primeiro Batur Convertible criado pela Mulliner, com a divisão de projectos especiais da Bentley a fazer do descapotável uma apetecível obra de arte sobre rodas.

Esta personalização distingue-se por fora pelo acabamento em Opalite, realçado pelo preto brilhante com listras em Mandarin que divide o bólide ao meio desde o capô até ao porta-bagagens.

A grelha Matrix do radiador tem acabamento em Beluga brilhante com detalhes em laranja Mandarin, uma opção cromática que encontra correspondência nos cinco raios das jantes em liga leve.

Uma decoração a preceito para exaltar os 750 cv e 1.000 Nm debitados pelo bloco W12 biturbo de 6.0 litros, mas é a bordo que a elegância extravagante imprimida no descapotável que melhor se percebe.

Atenção aos detalhes

O habitáculo forrado a pele e Alcantara apresenta um visual exclusivo "Um + Um", criado segundo os gostos pessoais do futuro "piloto", com o posto de condução em preto Beluga a diferenciar-se do branco Linen do banco do acompanhante.

A paixão pelo detalhe prossegue nos acabamentos em preto acetinado no tabliê e nas portas, contrastado pelo Beluga brilhante e pelo titânio na consola central, e nas patilhas do volante para engrenar as oito relações da caixa automática.

O remate final é dado pelos dois porta-chaves e pelas duas malas que se acomodam no porta-bagagens, personalizadas com as mesmas cores do habitáculo.

Não há preços para este primeiro Bentley Batur Convertible "preparado" pela Mulliner mas nunca deverá ser inferior aos 2 milhões que custa cada um dos 16 exemplares desta série de luxo ultra-limitada.

