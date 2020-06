Twin Turbo Furious: dois relógios de 515 mil euros para os donos do Bugatti Chiron Super Sport 300+

Há cerca de dois meses, foi notícia o relógio exclusivo da Jacobs & Co., por 257 mil euros, que imitava na perfeição o motor W16 do Bugatti Chiron.

Agora, a relojoeira de Nova Iorque subiu o nível de exclusividade com o lançamento de dois "contadores do tempo" com um preço superior a 515 mil euros.

Os Twin Turbo Furious prestam tributo ao recorde de velocidade (490,484 km/hora!) batido pelo Bugatti Chiron Super Sport 300+ em Setembro.

Os materiais e as cores são em tudo semelhantes ao hiper carro, e, em certa medida, até superam o seu desempenho e complexidade mecânica.

O Black DLC Grade 5 em titânio e fibra de carbono, e o Rose Gold 5N de 18 carates em fibra de carbono, comportam dois escapes de turbilhão de eixo triplo em titânio preto.

Mais espantoso é o facto de ambos integrarem um cronómetro decimal de minutos, algo não muito comum num relógio com estas características.

Replicando a exclusividade do Bugatti Chiron Super Sport 300+, limitado a 30 exemplares, estão apenas disponíveis 18 unidades de cada relógio. Acreditamos que não ficarão muito tempo na montra da relojoaria…